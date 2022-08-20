الأحد 22 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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    الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية سلواد دون وقوع إصابات

    منذ 10 دقائق
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