الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أمس منصة لإطلاق الصواريخ قرب الخيام استخدمها حزب الله لمهاجمة الجليل الأعلى

    منذ 45 دقيقة
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