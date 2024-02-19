الأثنين 9 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بالطيران بنى تحتية لحزب الله في منطقة مروحين كان بداخلها عدد من عناصر الحزب
منذ ساعتين
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