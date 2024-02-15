الخميس 5 شعبان 1445 ﻫ - 15 فبراير 2024
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مناطق اللبونة والطيبة في جنوب لبنان
منذ 50 دقيقة
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