الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024
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الجيش الإسرائيلي اطلق نيران رشاشاته خلال تفقد فرق الإسعاف مكان الغارة في يارين
منذ ساعتين
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