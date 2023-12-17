الأثنين 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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    الجيش الإسرائيلي: الغارة استهدفت خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة يارون

    منذ ساعة واحدة
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