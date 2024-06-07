السبت 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الجيش الإسرائيلي: المدفعية أطلقت قذائف لإزالة تهديد في منطقة علما الشعب والناقورة

    منذ 56 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
      فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
      استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
      السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
      طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
      رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار