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    الجيش الإسرائيلي: تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة سقطت في القطاع وتم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة نتيجة لعمليات الإطلاق

    منذ ساعة واحدة
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