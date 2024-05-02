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    الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا اعترضت 3 صواريخ من أصل 4 أطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة هار دوف

    منذ ساعة واحدة
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