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    الجيش الإسرائيلي: رصدنا عددا من الصواريخ في اتجاه الجليل الأعلى ورصدنا أمس 5 صواريخ أطلقت في اتجاه شتولا

    منذ 41 دقيقة
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