الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
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    الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو بعد تعرضها لصاروخ أرض جو أطلق من لبنان

    منذ ساعة واحدة
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