الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024 |
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    الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف مبنيين عسكريين لحزب الله في منطقتي حولا ومارون الراس جنوبي لبنان

    منذ ساعتين
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