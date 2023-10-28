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    الجيش الإسرائيلي: طائرة حربيّة هاجمت بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2023 10:51 صباحًا
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