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    الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على مجمع عسكري ومبان لحزب الله في مناطق السفري ورامية وعيتا الشعب

    منذ ساعتين
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