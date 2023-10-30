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الجيش الإسرائيلي: قصفنا أسلحة ومواقع وتمركزات لحزب الله في لبنان
منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2023 2:54 صباحًا
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