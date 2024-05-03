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    الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات منشأة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة مركبا بجنوب لبنان

    منذ 12 دقيقة
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