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    الجيش الإسرائيلي: قصفنا مباني عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب ويارين في جنوب لبنان

    منذ 21 دقيقة
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