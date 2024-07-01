الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
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    الجيش الإسرائيلي: قصف أهداف لحزب الله في حولا والكيلة ورب الثلاثين جنوبي لبنان

    منذ ساعتين
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