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    الجيش الإسرائيلي لم يتقدم لسحب الجنود من داخل الدبابة المحترقة التي استهدفها حزب الله من جنوب لبنان بسبب خوفه من استهداف المجموعات التي تتقدم

    منذ 6 دقائق
    آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 9:07 مساءً
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