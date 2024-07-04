الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط "إسرائيلي" (نائب قائد سرية في الوحدة 8679) خلال المعركة في الشمال

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 4 - يوليو - 2024 6:58 مساءً
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      القيادي في حزب الله نعمة ناصر
      من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
      من مشاهد الدمار في غزة - رويترز
      غزة تحت النار
      تطور لافت في اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. إليكم آخر المستجدات
      الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
      موقع اسرائيلي: نصرالله لم يعد في الضاحية الجنوبية!