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    الجيش الإسرائيلي يتبنى استهداف مقرات عسكرية لحزب الله في المنصوري وبنت جبيل جنوبي لبنان

    منذ 33 دقيقة
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