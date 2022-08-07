الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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    الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 20 عضوا في "حركة الجهاد" في الضفة الغربية

    منذ ساعتين
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