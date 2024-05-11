السبت 3 ذو القعدة 1445 ﻫ - 11 مايو 2024 |
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    الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على موقع عسكري لحزب الله في منطقة عمرة جنوب لبنان

    منذ 54 دقيقة
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