الثلاثاء 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين في مواجهة على الحدود اللبنانية الاثنين
منذ ساعتين
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