الأربعاء 28 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين لقبر يوسف في المدينة (الأناضول)
منذ ساعتين
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