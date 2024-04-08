الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائدا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان بغارة جوية على بلدة السلطانية
منذ ساعتين
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