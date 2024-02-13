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    الجيش الإسرائيلي يقول إن جنوده قتلوا عشرات المسلحين الفلسطينيين في جنوب ووسط قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

    منذ 21 دقيقة
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