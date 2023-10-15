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    الجزيرة عن مصدر أمني لبناني: حزب الله يقصف مستوطنة المطلة الإسرائيلية

    منذ 57 دقيقة
    آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 10:53 مساءً
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