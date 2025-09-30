الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الجيش الروسي: سيطرنا على بلدة سيفيرسك مالي في دونيتسك

    منذ 5 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      دار حضانة
      بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
      رئيس الحكومة نواف سلام
      الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
      أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
      ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل