السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023
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الجيش السوداني: القوات الجوية تنفذ عمليات نوعية لحسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة
منذ 53 دقيقة
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