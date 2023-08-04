السبت 17 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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    الجيش السوداني ينفي سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور

    منذ 50 دقيقة
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