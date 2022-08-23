الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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    الجيش اللبناني: إشتباكات بين الجيش وتجار مخدرات في صحراء الشويفات وسقوط جرحى من الطرفين وتوقيف عدد من المطلوبين

    منذ 11 دقيقة
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