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    الجيش اللبناني: القصف الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات على محيط شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية أدى إلى وقوع جرحى

    منذ ساعتين
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