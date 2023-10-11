الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الجيش اللبناني: بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ يوم أمس وكانت تحمل صاروخًا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه
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