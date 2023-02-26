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    الجيش اللبناني: بعد متابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات وبمشاركة الوحدات العسكرية في منطقة البقاع أصبح المواطن "ميشال مخول" في عهدة الجيش بعدما خُطِف في وقت سابق اليوم في مدينة زحلة

    منذ ساعتين
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