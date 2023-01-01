الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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    الجيش اللبناني يسلم جثة تعود لطفلة تبلغ 5 سنوات وامرأة سورية لذويهما عند مدخل مرفأ طرابلس

    منذ 7 دقائق
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