الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023
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الجيش اللبناني يسلم جثة تعود لطفلة تبلغ 5 سنوات وامرأة سورية لذويهما عند مدخل مرفأ طرابلس
منذ 7 دقائق
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