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    الجيش: تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش خلال العام 2023 لغاية 31/ 12/ 2024 ضمنًا

    منذ 18 ثانية
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