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    الجيش: توقيف لبناني في بلدة بزال – عكار ومباشرة التحقيقات مع فلسطيني سلّم نفسه إلى مديرية المخابرات

    منذ 43 دقيقة
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