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    الجيش: طائرة استطلاع للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية قبالة الدامور ونفّذت طيراناً دائرياً وغادرت من فوق البحر

    منذ 48 دقيقة
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