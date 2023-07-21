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    الحاج لـ"الأنباء": بيان الخماسي تجاهل الدعوات الى بدعة الحوار الذي يتمسك به فريق الممانعة والنقاش بين القوى عالق عند نقطة واحدة لا غير وهي تمسك فريق الممانعة بقيادة الحزب بمرشحه فرنجية

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 21 - يوليو - 2023 7:17 صباحًا
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