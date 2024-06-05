الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024
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الحجيري في ذكرى اغتيال كرامي: سنبقى أوفياء للشهيد الرشيد ونصون الوحدة ونحفظ المقاومة
منذ ساعة واحدة
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