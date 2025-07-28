الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025
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الحدث: الكويت تحظر التعامل مع جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
منذ 32 دقيقة
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