الأربعاء 21 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025
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الحدث: فتح الطريق إلى ساحة الأمويين بعد إغلاقه جراء الضربات على دمشق
منذ 3 ساعات
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