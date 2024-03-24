الأحد 14 رمضان 1445 ﻫ - 24 مارس 2024
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الحدث: قتيلان في استهداف سيارة في الصويري في البقاع الغربي
منذ 8 دقائق
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