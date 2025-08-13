الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الحدث: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور تركيا اليوم

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مناصرون لحركة أمل وحزب الله
      تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
      سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
      طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
      المرشد الإيراني خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
      مقر قاسم سليماني.. تفاصيل خطيرة عن هيكل القيادة الإيرانية للعمليات العابرة للحدود!