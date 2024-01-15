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    الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قيادات وتجمعات إرهابية في سوريا مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان في إيران

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 15 - يناير - 2024 11:49 مساءً
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