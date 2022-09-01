الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022
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الحرس الثوري الإيراني: ليست لدينا أي ثغرات في مجال الدفاع ومستعدون للرد على التهديدات في أي مستوى
منذ ساعة واحدة
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