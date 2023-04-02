الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023
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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد ضباطه "مقداد مهقاني" بعد إصابته بالقصف الإسرائيلي على دمشق قبل يومين
منذ ساعة واحدة
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