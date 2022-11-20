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    الحرس الثوري الإيراني يقصف مرة أخرى بالصواريخ مقر حزب كردستان في الإقليم

    منذ 4 ساعات
    آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 4:42 صباحًا
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