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الحرس الثوري الإيراني يقصف مرة أخرى بالصواريخ مقر حزب كردستان في الإقليم
منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 4:42 صباحًا
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