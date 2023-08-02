الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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    الحرس الثوري الإيراني يكشف عن زوارق جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

    منذ ساعة واحدة
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